Educazione all’Europa, in arrivo 15 studenti stranieri

CENTO

Cento si prepara ad accogliere in città quindici giovani dai 18 ai 24 anni, provenienti da Svezia e Portogallo e in città da oggi al 14 ottobre. Il Comune di Cento, grazie alla sinergia tra il servizio Politiche Europee e Informagiovani, è partner del progetto Erasmus "Education as a foundation for democracy" dedicato alla condivisione di valori e buone prassi sull’educazione alla cittadinanza europea e alla democrazia.

Le attività del gruppo di lavoro si svolgeranno ogni giorno, in una location diversa, rappresentativa delle eccellenze del territorio. I giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 24 anni potranno partecipare alle attività del progetto, confrontandosi con i coetanei svedesi e portoghesi in lingua inglese, secondo un approccio peer to peer. E’ possibile partecipare anche a singole giornate, inviando la propria disponibilità compilando l’apposito modulo online. Il programma prevede martedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 in sala del consiglio, mercoledì negli stessi orari alla Gipsoteca Vitali, giovedì dalle 10 alle 19 vi sarà la visita a Bologna, venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 al Centro Sociale Ancescao di via Ugo Bassi, sabato negli stessi orari al Liceo Cevolani, Giardino del Gigante, hangar del carnevale, chiese e monumenti di Cento.