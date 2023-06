Educazione civica, video dei ragazzi del Montalcini

Attori sì, ma per promuovere la solidarietà. La classe terza A del "Rita Levi Montalcini" di Argenta ha realizzato un video di educazione civica inerente le panchine colorate di via Giacomo Matteotti dal titolo "Le panchine parlano", al fine di stimolare il dialogo educativo e la riflessione sui reali valori. L’invito è di sedersi sulle panchine per riposare e per riflettere sul significato che esse vogliono trasmettere. Le panchine, donate dal comune di Argenta, ristrutturate dagli studenti del Montalcini nel laboratorio di officina con il contributo economico di Avis Argenta, hanno lo scopo di far riflettere la cittadinanza su tematiche quali la violenza sulle donne, i disturbi alimentari, la donazione di sangue e plasma, la mafia e altro.