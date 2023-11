Educazione digitale. Incontro con l’esperto

"Mamma, ancora 5 minuti!". Si chiama così l’appuntamento di educazione digitale in programma domani alle 17 presso Up Studio, in via Pioppa 176 a Pontegradella. Si tratta di una sala multifunzionale nella quale vengono effettuati balli dedicati agli adulti e attività fisica per bambini. L’incontro – gratuito – è pensato per i genitori con figli dall’età scolare in poi e per i docenti, e sarà curato da Gianluca Frozzi, psicologo digitale specializzato in educazione digitale. Durante l’incontro ci si confronterà sulle principali situazioni che vivono genitori e docenti alle prese con bambini e adolescenti.