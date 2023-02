L’educazione digitale nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ questo il tema dell’incontro informativo ‘Onlife’, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori, in programma alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) oggi alle 17,30, in occasione del Safer Internet Day e della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L’incontro, che sarà condotto da Luca Berti di Digitalmente, si propone come un’occasione di riflessione e condivisione di buone pratiche educative in ambito digitale, per migliorare il benessere dei più giovani e promuovere un utilizzo sicuro e consapevole dei media digitali in famiglia e nei contesti educativi. Verranno approfondite, in particolare, regole e potenzialità dell’utilizzo dei social network e dei videogiochi nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza.