Educazione digitale per i genitori

Oggi pomeriggio alle 17, nella sala consiliare del Municipio di Goro, si terrà un incontro sul tema ‘Iper-connessi - Tra cyberbullismo ed educazione digitale, rischi ed opportunità’, che sarà trattato da esperti del Centro per le famiglie del Delta, dell’Istituto comprensivo ‘Alessandro Manzoni’ di Mesola e dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, che si rivolge in particolare ai genitori dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Goro, permetterà di affrontare un tema particolarmente importante, come quello del contrasto al cyberbullismo.