Educazione e arte, inaugura il murales creato dai ragazzi

Oggi alle 11.15, nella sala Einaudi dell’istituto Einaudi, si terrà l’evento di inaugurazione delle opere murali realizzate dagli studenti nell’ambito del progetto Decorazione murale per l’anno scolastico 2024/25. Guidati dalla docente Donnesi, pittrice e graphic designer, e con il sostegno della dirigente scolastica Marianna Fornasiero, oltre 70 ragazzi di tutti gli indirizzi della scuola hanno contribuito alla creazione di un murale diviso in tre parti, e alla decorazione di alcune colonne nell’atrio dell’istituto. L’iniziativa, supportata anche dalla Provincia, rientra in un percorso ormai consolidato che unisce arte e educazione. Oltre ad abbellire gli spazi scolastici, rendendoli più vivaci e accoglienti, il progetto ha permesso agli studenti di sviluppare competenze grafico-artistiche e trasversali, come il lavoro di gruppo. Un’esperienza che li ha resi protagonisti attivi della vita della scuola. L’evento rappresenta non solo un momento di celebrazione del lavoro svolto, ma anche un’occasione di condivisione e motivazione per tutti i partecipanti, a conclusione di un percorso impegnativo e gratificante.