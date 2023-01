Educazione e legalità Il Pd incontra l’Arma

L’altro giorno, il segretario comunale del Partito Democratico Alessandro Talmelli e il capogruppo Francesco Colaiacovo sono stati ricevuti dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Di Stefano. Oltre ai ringraziamenti per l’attività svolta dal suo insediamento, l’occasione ha permesso di individuare l’educazione alla legalità e la prevenzione delle attività delittuose quali chiavi di lettura condivise per affrontare il problema della sicurezza. Numerose le tematiche affrontate riguardanti il nostro territorio che stanno a cuore al Pd: dal monitoraggio complessivo del territorio ai furti presso le aziende della nostra Pmi, dall’installazione di un sistema moderno di videosorveglianza efficiente ed efficace in particolare agli ingressi in città e nelle nostre frazioni. Un focus specifico è stato dedicato anche ai diversi recenti episodi di furti, vandalismo e spaccio commessi in varie zone della città, ma particolarmente in Borgo Punta, a Malborghetto di Boara, a Pontelagoscuro e a Barco: aree su cui è stata chiesta un monitoraggio continuo attraverso un presidio territoriale in collaborazione anche con le altre forze dell’ordine. Nonostante alcune situazioni critiche in aree urbane circoscritte, si concorda sulla bellezza della nostra città di Ferrara, molto ordinata, pulita, grazie all’impegno di tanti cittadini laboriosi e con altissimo senso civico.

re. fe.