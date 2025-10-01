Educazione e prevenzione tumori. Incontri a scuola e visite gratuite

Prevenzione, formazione e comunità sono le parole cardine del nuovo progetto che vede unite Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e Fondazione Ant in una collaborazione che vede arrivare per il secondo anno, il 27 e 28 ottobre in piazza Rocca, l’ambulatorio mobile per due giorni di visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide e, in parallelo, un ciclo di tre incontri di sensibilizzazione e informazione sui temi della salute agli studenti dell’Istituto superiore Fratelli Taddia.

"Promuovere la cultura della prevenzione è una nostra priorità. È solo prendendoci cura della nostra salute in tempo che possiamo davvero fare la differenza – ha detto Raffaella Cavicchi, presidente di Fondazione Carice –. La prevenzione tramite controlli, aiuta a scoprire le malattie e riconoscerle in tempo significa avere spesso esiti positivi. Per cambiare mentalità serve iniziare dai giovani e dalla scuola. Sosteniamo con convinzione Ant in questi progetti, per il gran lavoro che fa da anni sul territorio. Una collaborazione che continuerà".

Rossana Messana del dipartimento formazione Ant ha confermato che "nelle scuole si costruiscono cittadini consapevoli" e da qui il progetto sostenuto da Fondazione Carice che ha trovato adesione nelle scuole Taddia con il corso per operatore sociosanitario.

"Sono coinvolti circa 100 ragazzi – ha detto la dirigente Elena Accorsi – per prime e seconde l’educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione e per le quarte e quinte un progetto mirato sulla prevenzione dei tumori soprattutto femminili. Unisce competenza medica di altissimo livello e una metodologia adatta ai ragazzi: per noi è un’opportunità preziosa e aiuta a rafforzare il legame tra scuola e territorio e a formare futuri professionisti più consapevoli e motivati".

Chiaro il messaggio lanciato dalla presidente di Ant, Raffaella Pannuti. "Grazie a Fondazione Carice che ci sostiene da molti anni – ha detto –, due le parole che ci guidano: concretezza perché la prevenzione è fondamentale contro i tumori e va radicata partendo proprio dai giovani e solidarietà circolare perché non possiamo più demandare tutto allo Stato ma metterci in rete tra enti, fondazioni, scuole, terzo settore, per costruire modelli sostenibili di assistenza e prevenzione. Questo, alla luce dei recenti dati: entro il 2050 i casi di tumore aumenteranno del 60% e i decessi del 75%. Prevenzione e assistenza domiciliare sono le chiavi per affrontare questa sfida".

E risponde alle dichiarazioni fatte a Cento dall’assessore regionale alla Sanità a proposito di controlli fatti senza bisogno che portano via risorse pubbliche. "Nelle nostre giornate vediamo circa 20mila persone e al 10% vengono trovate lesioni sospette o tumori. Anche se si trova una sola persona e si riesce a prenderla in tempo abbiamo salvato una vita".

