Educazione finanziaria tra i banchi di scuola

Lunedì riparte da Cento e Ferrara il roadshow di educazione finanziaria di Banca Centro Emilia per incontrare gli studenti degli Istituti Superiori centesi I.S.I.T. ‘Bassi – Burgatti’, I.T.S "F.lli Taddia", Liceo Ginnasio ‘Cevolani’ e del ferrarese Liceo Statale Ariosto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Cento e Ferrara l’iniziativa di Educazione Finanziaria "GLHF - Good Luck Have Fun" di cui Banca Centro Emilia è promotore. Il progetto rientra nel "Mese dell’Educazione Finanziaria", promosso dal Ministero dell’Economia e delle finanze, e prevede un roadshow a tappe rivolto alle scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Reggio Emilia e Scandiano, volto a stimolare i ragazzi ad acquisire una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa essere strumento indispensabile per la pianificazione del loro futuro. La prima tappa è prevista per lunedì dalle 8,30 a Cento al Palazzetto dello Sport per gli studenti degli istituti superiori centesi e dalle 11,15 a Ferrara per gli studenti del Liceo Statale Ariosto, presso la Sala della Musica.

I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio e, come lo scorso anno, la banca inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e laboratori in cui saranno invitati a misurarsi su temi ad impatto economico e sociale.

Ai partecipanti che si impegneranno nel percorso verranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in denaro e borse di studio messe a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto. Gli incontri proseguiranno poi martedì a Scandiano e Reggio Emilia.

l. g.