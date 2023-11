Educazione finanziaria: Unife, Bper e FEduF (ABI) insieme per i giovani

È stata promossa dal dipartimento di Economia e Management dell’Università, in collaborazione con BPER Banca e FEduF e la partecipazione di Lega Consumatori Ferrara, la giornata dedicata all’educazione finanziaria dal titolo ’Educazione finanziaria al tempo della ricerca di facili profitti e dei crypto-asset’. Una giornata intera dedicata all’educazione finanziaria: l’evento ha visto, in mattinata, all’UCI Cinemas di Ferrara, il saluto dell’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak e la partecipazione di centinaia di studentesse e studenti al live talk ’Scegli cosa voglio’, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e inserito nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria. Il format propone una riflessione sul tema delle scelte, in particolare quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è facile cadere e illustrando concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di logica e psicologia comportamentale. La conferenza spettacolo è stata condotta dai divulgatori scientifici di Taxi1729. Nel pomeriggio si è tenuta, nella Sala Magrini della sede di BPER Banca in Corso Giovecca, a Ferrara, la conferenza teatralizzata ’Occhio alle truffe’, organizzata da BPER Banca insieme a FEduF, e curata dalla Consob, aperta a tutta la cittadinanza e che ha visto la partecipazione dell’Assessore a sport e lavori pubblici Andrea Maggi e dell’Area Manager della Banca Valerio Finelli.