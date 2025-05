Educazione sessuale tra i banchi: "Promosso il ministro Valditara, serve il consenso dei genitori"

"L’autorizzazione dei genitori? La chiediamo sempre, con tanto di modulo e ormai da anni. Bene ha fatto il ministro a rendere ufficiale questo passaggio", Gianni Luca Coppola, 44 anni, è il dirigente scolastico del comprensivo di Mesola-Goro e di Porto Garibaldi, oltre 1500 alunni. L’educazione sessuale è un tema ricorrente nelle aule. Affrontato attraverso incontri tenuti da esperti, a volte sono gli stessi alunni a chiedere che si affronti l’argomento. Un tema delicato. Così il governo ha impresso una stretta sulle attività extracurricolari che riguardano l’affettività (l’educazione sessuale non è obbligatoria a scuola). Alle superiori ci vorrà il consenso scritto dei genitori che potranno vedere i libri, il materiale dovulgativo, conoscere le finalità dei corsi e sapere chi sono gli esperti. Lo ha messo nero su bianco il consiglio dei ministri – serve il ’consenso informato in ambito scolastico’ – su proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

"A Portogaribaldi promuoviamo incontri sulla sessualità e sull’affettività in terza media – riprende –. Abbiamo cominciato nel 2013, grazie alla collaborazione con lo spazio giovani. Vengono coinvolti ostetriche e psicologi. Informiamo i genitori e chiediano loro di dare il consenso firmando un modulo. A Mesola abbiamo cominciato nel 2019". Il comprensivo ha i plessi della primaria, le ’vecchie’ elementari. "No, lì non li facciamo. Non riteniamo sia opportuno, sono dei bambini. Ad occuparsi degli incontri sono la mia vicaria professoressa Melania Dipasquale e la professoressa Daria Saccomandi, referenti interne del progetto". Mostra la copertina del progetto, si legge in alto ’Scuola e salute’, sotto le ’materie’, affettività e sessualità. Marianna Fornasiero, dirigente scolastica dell’Einaudi, segue la stessa linea. "Nella nostra scuola abbiamo il progetto ’Punto di vista’, in collaborazione con Promeco, Comune e Ausl. Prevede la presenza nelle scuole di uno psicologo, per gli alunni, genitori e docenti. E’ uno sportello d’ascolto, ci deve essere la liberatoria. Consenso che deve essere espresso dalle famiglie anche per gli incontri sulla sessualità che facciamo nelle classi". Se i ragazzi non aderiscono fanno attività alternative.

Pierlia Stimolo è la dirigente scolastica dell’istituto Remo Brindisi. Qui hanno adottato una formula particolare per gli incontri sull’educazione sessuale. "Gli studenti più grandi fanno da tutor per i più piccoli, è stato suggerito questo modello dagli esperti, personale dell’Usl che è presente in classe durante le lezioni insieme all’insegnante. Anche noi chiediamo il consenso ai genitori, che sono informati sulle attività extracurricolari". Emilia Dimitri, preside del Bachlet, ha promosso nella sua scuola progetti sull’affettività. Anche questi sottoposti all’attenzione delle famiglie. "Non facciamo lezioni di educazione sessuale. Da mamma ritento che sia un tema che devono affrontare i genitori con i loro figli. E’ un tema troppo delicato".