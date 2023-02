"Educhiamo i giovani alla legalità Solo così si combatte la mafia"

Con l’auspicio di trasmettere ai giovani l’importanza della legalità, si è tenuto ieri mattina, nell’ambito di un progetto di "educazione alla legalità" promosso dal comune di Codigoro, in collaborazione col Polo Scolastico Superiore e l’associazione Libera, un interessante incontro in un teatro Arena gremito di studenti. Il sindaco Alice Zanardi ha spiegato la scelta di far incontrare ai giovani i protagonisti delle vicende di mafia, chi combattendola e chi subendo dolorosissime perdite. "Vogliamo – ha detto – sensibilizzare le coscienze a sostegno di una cultura della legalità con persone che hanno subito o combattuto il cancro della mafia". Donato La Muscatella ha ricordato che Libera nasce per contrastare la mafia chiedendo ai cittadini di essere parte attiva senza pensare sia solo compito delle forze dell’ordine combatterla: "Solo se studenti e cittadini cercheranno di perorare la legalità – ha aggiunto – potremo vincerla". Ma i veri protagonisti sono stati il giudice Carlo Negri, consulente della commissione parlamentare Antimafia, e Margherita Asta, scrittrice e testimone di giustizia sopravvissuta ad un attentato al giudice Carlo Palermo a Pizzolungo, nell’auto invece persero la vita la mamma trentenne e i suoi due gemelli di soli 6 anni, su cui non salì per un caso.

Il magistrato, oltre a complimentarsi, coi promotori dell’iniziativa durante la quale gli studenti hanno sommerso i due ospiti di domande, ha ricordato le difficoltà nel costruire la legalità per gli altr. "Sappiate ragazzi che la mafia è arrivata anche al nord, in tutte le sue articolazioni campane e calabresi. Non quella delle bombe e le stragi, ma con uomini in giacca e cravatta, capaci di prendere, coi soldi da riciclare moltissime realtà produttive, con tutto quello che ne consegue". Margherita Asta si è chiesta tante volte perché era rimasta in vita, trovando come risposta "che qualcuno doveva continuare a raccontare quella storia. Altrimenti sarebbe stata una strage dimenticata, perché a morire non fu un giudice, ma una mamma coi suoi due figli". Non ha nascosto infine la propria amarezza, per una donna che vuole essere motivo di ispirazione per tutti coloro che vogliono cancellare la triste piaga della mafia.

cla. casta.