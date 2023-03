’Eg Dafne’, la fabbrica del sole Ecco il maxi impianto fotovoltaico

È attualmente in fase di istruttoria al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la valutazione di impatto ambientale (Via), un progetto che interesserà il territorio copparese. Si tratta della realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato ‘EG Dafne’ per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 34 megawatt picco e che prevede la realizzazione delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale sulla linea esistente ‘Ravenna Canala – Porto Tolle’, che consistono nella posa di cavidotti interrati in media tensione di connessione tra le varie sezioni di impianto e la cabina di raccolta di campo; una nuova Stazione elettrica utente di trasformazione, da realizzare nel territorio di Fiscaglia; un cavidotto interrato in media tensione di lunghezza pari a circa 16 chilometri, per il collegamento tra la cabina di raccolta e la Stazione elettrica utente, che attraversa i territori comunali di Copparo, Jolanda di Savoia, Codigoro e Fiscaglia. E anche altri interventi collegati.

Tutta la documentazione dell’opera è pubblicata sul Portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero, dove, a quanto si apprende, la scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata per il 15 aprile prossimo. Nell’ambito del progetto, come emerge dall’Avviso pubblico della società che ha presentato l’istanza, si legge che l’area libera compresa tra le vele fotovoltaiche sarà destinata ad ospitare colture di sorgo ed erba medica con una rotazione quinquennale che consenta di migliorare sia la struttura del terreno che la sua fertilità. E viene messa in risalto l’attenzione per ridurre al minimo gli impatti nelle fasi di cantiere.

Valerio Franzoni