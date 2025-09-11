Eiffel65 a Poggio Renatico: "Noi ci abbiamo creduto"

Domani dalle 21.30 al Poggio Arena Live di Poggio Renatico, si vivrà l’energia del concerto gratuito degli Eiffel65. E’ il frontman Maurizio Lobina a raccontarci i segreti.

Che spettacolo sarà? Siamo in un momento particolarmente bello dal punto di vista live. "Dal ‘99 abbiamo suonato in tutto il mondo, migliaia di concerti memorabili e, devo essere sincero, siamo stati fortunati. Ora abbiamo deciso di fare una cosa diversa dal solito: trasformare i concerti in un’esperienza. Abbiamo agito sia sulla parte audio che visual, muovendo ricordi nelle persone legati a quella singola canzone".

‘Blue’, intramontabile e pluripremiata: ma qual è la sua storia? "L’ho scritta io, in matrice anni 80 a livello melodico, portata su una base dance essenziale. Il segreto di Blue è che non abbiamo mollato, oltre alle scelte folli che abbiamo fatto all’epoca e che avevano portato a un risultato che non era stato capito all’inizio: quando lo provavamo nei locali svuotavamo le piste, una cosa clamorosa. I dj la mettevano per far andare a casa le persone a fine serata. Ma noi ci abbiamo creduto, non abbiamo mollato e anzi, invece di cestinarla o renderla più ballabile, abbiamo fatto il contrario accentuando proprio quella parte melodica che sembrava il problema. Quasi dal nulla, i DJ locali hanno cominciato a suonarlo sempre più spesso. Alcuni lo mettevano anche otto volte a sera. Da lì è iniziato il risiko delle licenze nei vari Paesi. si è trasformato nei maggiori successi discografici degli ultimi 30 anni, ripresa da tanti. ’Blue’ è riuscita a mantenere rilevanza nel tempo grazie alla sua melodia forte e riconoscibile e capace di riportare a quei tempi. Non tutte le versioni hanno avuto successo. Anche noi, col tempo, siamo passati dalla protezione gelosa del brano al volerlo far vivere il più possibile in forme diverse. Da spot pubblicitari e a colonne sonore (come Iron Man 3), da remix di grandi DJ (David Guetta) a versioni per bambini".

L’ultimo singolo, "Fare a meno di te", ha una storia molto personale. Ce la raccontate? "Arriva da ‘Viaggia insieme a me’. Il testo l’ho scritto io, nato quando ancora non ero padre ma desideravo esserlo. Il rifacimento con Guè ha chiuso un cerchio emotivo. Ha aggiunto una frase nel testo che ci ha colpito: "Ora che tu puoi fare a meno di me, sono io che non posso più fare a meno di te." Noi oggi siamo padri di ragazzi ormai grandi, che vanno via per l’università. Quelle parole sono la fotografia esatta di come ci sentiamo. E’ uno dei momenti più intensi del live".

Riedizioni e successi evergreen ma ci sono nuovi brani all’orizzonte? "Sì, ci sto lavorando proprio ora. Non abbiamo l’ansia del successo a tutti i costi. Oggi la nostra priorità è essere convinti di quello che facciamo, non inseguire le mode o le logiche dei social".

Laura Guerra