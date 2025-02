Einaudi, a 150 anni dalla nascita: premio ai ragazzi

Il ritratto di Luigi Einaudi e il volto umano della Repubblica. Un giovane che apre una lettera immaginaria durante una passeggiata con il cane Wendy, nel tratto di sottomura ferrarese del Baluardo di San Tommaso, dà ritmo a un percorso visivo che conduce a scuola, in via Savonarola, con musiche pucciniane in sottofondo. Ventotto ragazzi e ragazze, iscritti al secondo anno dell’indirizzo Grafica e Design dell’Istituto Einaudi, si sono aggiudicati il primo premio nella sezione multimediale riservata alle scuole superiori del concorso “Una lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”, rivolto a tutte le scuole d’Italia.