Einaudi, inaugurata l’aula per operatori sociosanitari

L’aula attrezzata per i futuri operatori socio sanitari è una realtà. Ieri mattina il taglio del nastro all’istituto ‘Luigi Einaudi’ dello spazio formativo per gli studenti delle classi 3^-4^ e 5^. Un taglio del nastro a cui erano presenti la dirigente scolastica Marianna Fornasiero con alcuni docenti, oltre a Dario Capatti (coordinatore del Cds in infermieristica e Oss dell’Ausl), Barbara Lambertini e Ariberto Vergani della cooperativa Cidas, oltre i rappresentanti di realtà che accolgono gli allievi per i tirocini Luca Benetti (Residenza Paradiso), Chiara Bertolasi (Coop Serena di Ferrara) e Elisa Tosi (Quisisana di Ostellato). Nel suo intervento la dirigente scolastica Marianna Fornasiero ha sottolineato come "il nostro corso di operatore socio sanitario, ha preso il via dal 2018 da allora sono stati 70 i giovani che hanno intrapreso questo lavoro, un progetto scolastico che è stato possibile grazie alla collaborazione dei vari enti e l’azienda sanitaria. Un orgoglio essere riusciti ad attivare questo corso. L’aula didattica - ha aggiunto la dirigente scolastica - dedicata per le lezioni di operatore socio sanitario è una realtà che ci permetterà d’implementare ancor più le lezioni. Prima le effettuavamo in una stanza dell’Asl. Uno spazio che era precedentemente una biblioteca, si è lavorato affinché siamo riusciti ad allestire un angolo attrezzato con un letto, attrezzature e un manichino apposito per le lezioni. Il tutto grazie qualche donazione e i fondi del PNRR". Nel corso della cerimonia d’inaugurazione anche l’intervento di alcuni e studenti che si sono qualificati come OSS ed intrapreso il lavoro in alcune strutture sanitarie o alcuni laureati in infermieristica.

Mario Tosatti