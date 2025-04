El Kaddouri, 4 turni per dimostrare chi sei

Ogni settimana mister Baldini deve fare i conti con un reparto in emergenza. Prima è accaduto all’attacco, poi alla difesa, mentre adesso è il centrocampo ad avere gli uomini contati. Il tecnico di Massa ritrova Zammarini che domenica scorsa ha scontato un turno di squalifica, ma perde per lo stesso motivo Radrezza. L’assenza di quest’ultimo però è più grave, perché l’allenatore ne ha fatto un punto fermo della propria linea mediana. Inoltre, nessuno nella rosa della Spal possiede le caratteristiche dell’ex regista del Padova, che sta disputando un campionato deludente come tutti i suoi compagni ma ultimamente sta lanciando segnali incoraggianti. Mancherà anche Paghera, che lo staff tecnico non ha intenzione di rischiare nonostante risulti clinicamente guarito. Mister Baldini considera Radrezza e Paghera due pedine fondamentali per qualità ed esperienza, e anche in prospettiva playout non vuole correre rischi inutili. C’è grande attesa intorno a El Kaddouri, che contro il Legnago Salus è tornato in campo dopo una lunga assenza dimostrando di avere dei colpi di categoria superiore. Ma anche una condizione fisica ancora non all’altezza della situazione. Per questo forse è prematuro pensare che il marocchino possa scendere in campo dal primo minuto in Sardegna, anche se a quattro giornate dalla fine la Spal si aspetta che cominci a fare la differenza. In un ipotetico 4-4-2, il modulo al quale mister Baldini starebbe pensando per lanciare la sfida alla Torres, uno dei due posti in linea mediana dovrebbe essere occupato dal rientrante Zammarini. Assieme a lui sono in tanti a giocarsi una maglia: Haoudi è reduce da una prestazione molto negativa, mentre Awua ha perso decisamente quota nelle gerarchie del tecnico che sta anche valutando la possibilità di avanzare Nador a centrocampo. Aggiungendo chili e centimetri a un reparto in sofferenza. Da escludere invece la carta Nina, che da quando è arrivato a Ferrara a gennaio ha giocato soltanto due spezzoni sui campi di Pescara e Pianese per difendere il risultato. In difesa invece adesso non mancano le alternative: Fiordaliso rientra dalla squalifica, Bruscagin e Bassoli sono abili e arruolati ma soprattutto torna a disposizione a pieno regime Arena che l’allenatore non vede l’ora di poter utilizzare per registrare la difesa più battuta del torneo ma anche per le sue qualità in zona gol, soprattutto sulle palle inattive.

Stefano Manfredini