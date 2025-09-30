El Kaddouri, che esordio con l’Under 17. E i giovani dell’Under 15 ne segnano otto

È cominciato nel migliore dei modi il campionato della Spal Under 17 di mister El Kaddouri che ha debuttato calando il tris sul campo dell’Atletico Costa. Il match è finito 0-3, con gol di Barbieri, Minguzzi e Fiorini. Davvero un esordio incoraggiante, anche in considerazione del fatto che i biancazzurri effettueranno l’intera stagione con ragazzi più giovani rispetto agli avversari. Una scelta dettata anche dalla volontà di mettere alla prova i giovani calciatori guidati dal tecnico marocchino – che fino allo scorso anno ha disputato il campionato di serie C con i biancazzurri – contro selezioni composte da giocatori più esperti e strutturati.

Vittoria netta anche per la Spal Under 16 di mister Querzola che nel campionato interprovinciale ha centrato il terzo successo in altrettanti incontri travolgendo il Mezzolara con un eloquente 7-0. Per i biancazzurri si registrano la doppietta di Ferracini e le reti di Pavani, Sinisi, Marzullo, Maranini e Alpi. Si tratta però di una vittoria ininfluente ai fini della graduatoria, considerando che il Mezzolara disputa il torneo da non classificata.

Passando alla selezione Under 15, la squadra di mister Tinti ha debuttato nel campionato di categoria liquidando in trasferta il Consandolo con un perentorio 1-8 (mattatore dell’incontro Fabbri con una tripletta).

Per quanto riguarda l’attività di base, i ragazzini classe 2014 hanno disputato una bella amichevole contro il Canalbianco. La selezione classe 2015 invece ha ben figurato al torneo nazionale Grassroot Challenge di Sasso Marconi, affrontando i padroni di casa e l’Imolese.

Infine, il gruppo spallino classe 2016 ha conquistato il torneo Balca disputato domenica scorsa sul campo di Altedo, mentre il giorno precedente era stato protagonista a Cento. Piccoli calciatori crescono.

s.m.