El Kaddouri e Paghera, out 2 gare. E la società fa ricorso per Molina

Lesioni muscolari di primo grado, non particolarmente gravi ma tali da costringere i giocatori che le hanno rimediate a fermarsi qualche settimana. È questo il responso degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Omar El Kaddouri e il neo acquisto Fabrizio Paghera che quindi salteranno sicuramente almeno un paio di partite, in attesa di capire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Il centrocampista marocchino in realtà era ai box anche domenica scorsa, in quanto è stato proprio alla vigilia del match di Chiavari che si è fermato a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. Paghera invece aveva iniziato la gara con la Virtus Entella da titolare, per poi alzare bandiera bianca intorno alla mezz’ora toccandosi l’adduttore della coscia destra. Due assenze importanti per mister Baldini, che nei prossimi turni casalinghi contro Rimini e Campobasso dovrà fare a meno di due giocatori di qualità ed esperienza. Salterà le prossime partite – seppur per motivi diversi – anche Juan Ignacio Molina, squalificato per ben tre turni dal giudice sportivo. Ieri sera però la Spal ha sciolto le riserve comunicando l’intenzione di presentare ricorso avverso la decisione del giudice sportivo. Dopo aver esaminato gli atti di gara e il video della condotta contestata, ritenendo il giocatore completamente estraneo dall’aver posto in essere comportamenti violenti o antisportivi, la società biancazzurra ha ritenuto opportuno procedere con il ricorso nelle sedi competenti, confidando in una rivalutazione del provvedimento disciplinare emesso. Intanto, Molina domenica prossima non sarà certamente a disposizione, così come gli altri due squalificati per somma di ammonizioni Ludovico D’Orazio e Theophilus Awua. Rientrerà invece dopo due turni di stop Hamza Haoudi, candidato a una maglia da titolare.

s.m.