"Elena Ugolini, il cambiamento"

"L’Emilia Romagna è una Regione di Serie A, capace di eccellere grazie ai suoi imprenditori e cittadini, e nonostante un "allenatore" che non si è dimostrato all’altezza in questi anni. Alle elezioni è possibile cambiare allenatore sostenendo Elena Ugolini. E noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento". Così il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli, ieri a Comacchio, ha introdotto la presentazione dei candidati al Consiglio regionale Greta Duò, Francesco Fersini, Claudio Casaroli (assente per motivi personali Angela Fava), affiancato dal coordinatore locale e assessore comunale Emanuele Mari, dal responsabile organizzativo Luciano Tancini e alla presenza del sindaco di Mesola Lisa Duò e di militanti di Forza Italia. Emanuele Mari, nel ricordare il recente titolo onorifico di città ottenuto da Comacchio "che ne aumenta reputazione e prestigio" e il bando Unesco vinto in partnership con il Comune di Ferrara, ha evidenziato come per il territorio sia più facile "ricevere risposte da Governo centrale e Ministeri, mentre in Regione, nonostante non manchi dialogo e disponibilità, vediamo che territori che fanno parte della "stessa parrocchia" politica hanno meno difficoltà ad ottenere risultati". Tanti i temi sul tavolo. Tra questi, le urgenti manutenzioni dei corsi d’acqua a seguito delle alluvioni, "che non possono essere certo attesi da chi è sostenuto da Verdi e Movimento 5 Stelle – ha aggiunto Toselli – che, in nome di un ambientalismo ideologico, contrastano questi interventi". Poi la rete di trasporti da rafforzare, in quanto "necessaria – ha evidenziato Greta Duò - a chi deve spostarsi per motivi di studio o alle persone anziane per raggiungere strutture sanitarie" e "la necessità – ha aggiunto Fersini - di nuove infrastrutture e servizi per lo sviluppo del territorio". E la sanità, "che – ha evidenziato Casaroli – deve essere più vicina al cittadino".

Valerio Franzoni