Elenco fornitori del Comune, focus sulla piattaforma

"La piattaforma telematica messa in piedi dal Comune di Ferrara per creare un elenco di fornitori accreditati, intende rivoluzionare la candidatura degli operatori economici alle gare di appalto pubblico, quanto di partecipazione nelle procedure negoziate o di affidamento diretto. Un sistema che garantisce innanzi tutto il rispetto dei criteri di trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle imprese virtuose, interessate a eseguire lavori pubblici per questa amministrazione comunale".

Così Francesco Carità, presidente della Terza Commissione e capogruppo dei consiglieri comunali di Ferrara Cambia. "Convoco quindi una Terza Commissione informativa – prosegue Carità – poiché ritengo che sia quanto mai opportuno che anche i consiglieri vengano edotti delle nuove modalità di iscrizione all’albo e di questa iniziativa nel suo complesso, già molto apprezzata dalle associazioni di categoria".

I consiglieri e tutta la cittadinanza potranno così avere ogni informazione in merito alla nuova piattaforma informatica, voluta dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi che l’ha pubblicamente presentata lo scorso 25 gennaio in Camera di Commercio, che rappresenta una significativa innovazione per l’apparato amministrativo del Comune di Ferrara e completa l’informatizzazione di tutta la filiera di affidamento appalti e gestione lavori nelle fasi esecutive. "Certamente un plauso deve andare al sindaco Alan Fabbri – conclude il consigliere –, all’assessore Andrea Maggi e a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto rivoluzionario".