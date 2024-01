Elenco scrutatori, sono più di 6mila

Ultima riunione di aggiornamento dell’albo degli scrutatori per la Commissione Elettorale del Comune di Ferrara, che si è riunita presso la Sala Arazzi della Residenza Municipale. L’organismo, presieduto dall’assessore comunale a Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti - e composto anche dal responsabile dell’Ufficio Elettorale Michele Bignardi, oltre che dai consiglieri Caprini, Soffritti e Merli -, ha provveduto ad aggiornare le liste elettorali e l’albo degli scrutatori accogliendo le 97 domande di inserimento nella lista, presentate dai cittadini prima del 30 novembre. Con questo atto, ora le persone iscritte all’elenco da cui si attinge per nominare gli scrutatori sono più di 6mila. "Con la convocazione della commissione – spiega l’assessore Cristina Coletti – abbiamo espletato un passaggio che ci proietta verso le consultazioni elettorali previste per il prossimo giugno. Gli scrutatori appartenenti alla lista che verranno nominati per supervisionare le operazioni di voto sono 656, di cui 16 destinati ai seggi speciali. Questa assemblea va convocata ogni anno entro il 15 gennaio e nei fatti è stato l’ultimo aggiornamento della legislatura". Il prossimo passo si compirà il 15 aprile. A partire da quella data, per coloro che sono iscritti all’albo, si aprirà la finestra per presentare le manifestazioni di disponibilità che andranno a comporre la rosa dei papabili scrutatori. Da quella data, il modulo sarà scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ferrara.