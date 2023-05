Eleonora Petrucci è il nuovo medico del paese

Novità a Poggio Renatico dove l’Ausl ha annunciato l’arrivo del nuovo medico di medicina generale a Gallo. L’Azienda USL di Ferrara, infatti, ha informato che a partire da lunedì 15 maggio la dottoressa Eleonora Petrucci, neo componente della Medicina di Gruppo di Poggio Renatico, inizierà ad esercitare anche nell’ambulatorio ubicato nella frazione di Gallo. Finora l’ambulatorio era assegnato con incarico a termine al dottor Raffaele Vaccari. La dottoressa Eleonora Petrucci, dunque, svolgerà la propria attività nell’ambulatorio di Gallo, frazione del Comune di Poggio Renatico, in Via Nazionale 168E. Questa assegnazione si rende necessaria al fine di garantire un presidio di sanità territoriale importante per la continuità assistenziale degli assistiti anche nelle piccole frazioni del Distretto Ovest. L’Azienda Usl di Ferrara, con la nomina del medico di medicina generale, intende garantire anche nelle piccole frazioni un presidio di sanità territoriale importante soprattutto per le persone più fragili come gli anziani che molto spesso hanno difficoltà a spostarsi. Si tratta quindi di un servizio essenziale soprattutto per quanto riguarda i territori della provincia. Qui è fondamentale avere un punto di riferimento sanitario.

l.g.