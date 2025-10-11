Virtus, tempo per crescere

Virtus, tempo per crescere
Ferrara
CronacaEleonora, Yassine e Omar: chi sono le vittime dell’incidente di oggi a Ferrara
11 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
Eleonora, Yassine e Omar: chi sono le vittime dell’incidente di oggi a Ferrara

La tragedia lungo l’Adriatica. La 41enne di Montesanto di Voghiera era segretaria di un’azienda agricola di Mirabello, l’allarme lanciato dai datori di lavoro che non l’hanno vista arrivare. I due ragazzi vivevano a Ravenna e viaggiavano con due amici, rimasti feriti

Le tre vittime dell'incidente di Monestirolo, da sinistra Eleonora Verri, Yassine El Maarofi e Omar Hammouch

Ferrara, 11 ottobre 2025 –   Ieri sera aveva parlato e scherzato col padre come non succedeva da tanto tempo, Eleonora Verri, 41 anni. Vittima, con due ragazzi di 27 e 19 anni, del terribile incidente di stamattina poco dopo le 7 tra Argenta e Ferrara, lungo la Statale 16 Adriatica, tra l’agriturismo La Sapienza e lo svincolo di Monestirolo.

Morti nel terribile schianto frontale tra una Panda e Ford (foto), avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, anche Yassine El Maarofi, 19enne originario del Marocco e residente ad Alfonsine, e Omar Hammouch, connazionale 27enne che viveva Fusignano.

Eleonora Verri, innamorata del suo lavoro

Era partita prestissimo per andare al lavoro, Eleonora, la attendevano alle 8.30 all’azienda agricola Lodi di Mirabello, dove era impiegata da alcuni anni e si occupava della pesa del foraggio e delle bolle di accompagnamento della merce. 

Non aveva mai lavorato di sabato prima, oggi sarebbe stata la prima volta. 

Non vedendola arrivare e conoscendo la sua puntualità, il titolare ha chiamato, allarmato, i familiari. Eleonora Verri viveva a Montesanto di Voghiera assieme ai genitori.

Chi la conosceva parla di lei come di una bravissima ragazza che amava il suo lavoro.

“Eleonora era mia coetanea, abbiamo fatto le medie nella stessa scuola. Un enorme dispiacere, porgiamo le nostre condoglianze e un abbraccio al papà Luciano, da sempre pilastro del volontariato sociale e sportivo della frazione di Quartiere e non solo”, sono le parole del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, affidate a un post su Facebook.

Il viaggio con gli amici finito in tragedia 

Nell’altra auto, Yassine e Omar viaggiavano con due amici, con cui avevano trascorso insieme una serata: hanno 22 anni, sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita.

Cosa sappiamo sulle cause dello schianto

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, che ha comportato la chiusura dell’Adriatica per diverse ore. Sono intervenuti il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, la polizia locale di Ferrara e i vigili del fuoco di Portomaggiore.

(Ha collaborato Matteo Radogna)

