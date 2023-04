Eletto il direttivo, il presidente è Cappellari

Tanto entusiasmo e tanti bambini che giocano nel parco all’ultima assemblea di Dammi la mano, l’associazione che dal 2004 raccoglie al suo interno tantissime famiglie adottive, affidatarie e tante persone disponibili all’accoglienza di bambini e ragazzi. Tre i gruppi che si incontrano periodicamente: le famiglie e aspiranti affidatari, le famiglie che hanno già adottato (gruppo ’post’), le famiglie in attesa di adozione (gruppo ’pre’). Scopo dell’associazione è quello di informare e accompagnare i tanti interessati a dare amore e accogliere un minore. L’associazione, riunita domenica in assemblea, ha eletto il nuovo consiglio direttivo dopo i saluti del presidente uscente Rodolfo Manfredini e di alcuni storici consiglieri come Gabriella Mingozzi, Manuela Cacciato e Roberto Cassoli. Eletto neo presidente Marco Cappellari, vice Michele Capozza, tesoriere Nadia Casari, consiglieri Francesca Bighi, Floriana Bottazzo, Annalisa Casalati, Marialara De Fazio, Roberto Liquori, Paola Lombardi, Dora Nenna, Laura Roncagli. "Tante le idee – spiega una nota – e la voglia di fare, con l’obiettivo soprattutto di aprire le porte, informare e formare, tutti coloro che desiderano creare una famiglia, o semplicemente dare amore e assistenza, a bambini e ragazzi". Per mettersi in contatto con l’associazione scrivere a email [email protected] o telefonare al 349.3157819.