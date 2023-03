Eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi Il neo sindaco Tomasi: "Migliorare i parchi"

Si è tenuta ieri, la seduta di insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) per il biennio 2022-2024, che ha visto coinvolti una rappresentanza degli alunni delle scuole elementari e medie del territorio, provenienti dagli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi. Alla prima seduta, oltre ai ragazzi e alle loro famiglie, ai dirigenti ed ai docenti degli istituti, erano presenti il sindaco Pierluigi Negri, il vice sindaco Maura Tomasi, gli assessori Rosanna Cinti e Sandro Beltrami ed il presidente del Consiglio Pierpaolo Carli. Nel suo discorso di apertura, il primo cittadino ha ricordato le tappe fondamentali che hanno portato alla costituzione del Consiglio dei ragazzi a livello nazionale e locale, esprimendo un ringraziamento alle ragazze ed ai ragazzi che oggi lo compongono e che avranno il compito "di valutare e decidere quali istanze portare a conoscenza dell’amministrazione comunale, per conto dei loro coetanei che rappresentano". Negri ha ringraziato anche "scuole, dirigenti scolastici ed insegnanti che si mettono a disposizione dei giovani per la realizzazione di questo importante progetto di crescita ed alla Cooperativa Girogirotondo, che attraverso i propri educatori supporta i ragazzi in questo fondamentale percorso di crescita". A complimentarsi anche la vice sindaco Tomasi, che ha sottolineato come il Ccr sia "un importante strumento educativo per giovani, ragazze e ragazzi". Già nell’incontro di ieri, il ‘neo sindaco’ del Ccr Giacomo Tomasi, il ‘vice sindaco’ Emma Fogli e alcuni giovani ‘consiglieri’ hanno espresso il desiderio di proporre interventi su parchi pubblici, servizi scolastici, pedibus, mensa, sport e aree di svago.

v.f.