Elettricista folgorato, in quattro dal giudice

Pur nella consapevolezza del rischio, nessuno avrebbe fatto nulla per evitare che Maurizio Beltrame, operaio 59enne di Porto Tolle, entrasse in contatto con elementi in tensione durante la manutenzione di una cabina elettrica alla Cartitalia di Mesola. È l’accusa di cui devono rispondere quattro persone, tutte imputate a vario titolo di omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Concluse le indagini sulla tragedia avvenuta il 27 maggio del 2022, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei quattro imputati. Il caso approderà il 28 giugno davanti al giudice dell’udienza preliminare. Accusati del decesso del lavoratore sono Giancarlo Giacomin (committente delle opere e datore di lavoro in Cartitalia), Andrea Avanzo (dirigente della cartiera), Devide Travaglia (appaltatore e datore di lavoro di Beltrame nella Travaglia impianti) e Giampietro Spagno (preposto della Travaglia Impianti). Persone offese nel procedimento sono invece la moglie e i figli della vittima, assistiti dall’avvocato Marco Linguerri.

Secondo le ricostruzioni della procura, Beltrame stava svolgendo lavori di manutenzione e rifacimento dei cavi di controllo in una cabina elettrica della cartiera. Il 59enne era vicino a una fila di armadi elettrici con le ante aperte, quindi con componenti accessibili. Il tutto, si scoprirà tragicamente di lì a poco, in presenza di tensione elettrica. Nel maneggiare cavi stesi in una canaletta, l’operaio entrò in contatto con alcune parti in tensione, rimanendo folgorato. Stando alle accuse, in quel frangente gli imputati non avrebbero adottato provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati per evitare il rischio per chi operava nella cabina. A quanto emerso, infatti, in quel momento il raffreddamento dell’impianto avveniva tenendo aperti armadi elettrici e porte della cabina e nessuno quel giorno si sarebbe premurato di accertarsi che fossero chiusi o che i circuiti accessibili fossero disattivati. Lo stesso Beltrame, poi, non sarebbe stato informato del rischio che il lavoro comportava.

