Elettrificazione, nuovi binari e bici: "La stazione? Una ’Porta sul Delta’"

Il comune con una spesa di 500mila euro e Ferrovie Emilia Romagna (Fer) con diversi milioni di euro stanno creando una "porta sul Delta" per creare un turismo che sfrutti la linea ferroviaria e su questa possano essere caricate molto bici, al fine di far decollare il turismo slow. Fer sta effettuando la realizzino di una sottostazione elettrica, che sorge nei pressi della stazione, servirà ad alimentare la linea che sarà interamente elettrificata con vantaggi in termini ambientali molto importanti. Si provvederà riqualificare il piano dei binari, con interventi tesi ad eliminare quelli non più in uso, verrà effettuata una ripulitura dei marciapiedi e non meno importante, si interverrà sull’illuminazione esterna, sostituendo i fari attuali con quelli a led. I lavori, secondo le previsioni si concluderanno entro settembre. "Il mezzo milione di euro saranno spesi, grazie a un finanziamento di fondi europei per il piano di sviluppo rurale, - spiega l’assessore della giunta codigorese Stefano Adami con delega ai trasporti e patrimonio - per un progetto di riqualificazione della palazzina al piano terra della stazione ferroviaria di Codigoro e della sua facciata. Successivamente i locali saranno messi a disposizione delle associazioni turistiche del territorio per promozionarne la fruibilità tutto l’anno col turismo slow e non solo. Un progetto concomitante all’elettrificazione della linea Ferrara Codigoro che dovrebbe concludersi entro la metà del prossimo anno con nuovo materiale rotabile e maggiori spazi per le biciclette da caricare a bordo della carrozze affinché la stazione codigorese diventi la "porta sul Parco del Delta". Si creeranno le condizioni per lo sviluppo del turismo lento che potrebbe produrre quella svolta per il territorio. Uno straordinario risultato - prosegue - che va assegnato all’impegno della precedente giunta sempre guidata dal nostro sindaco Alice Zanardi. Non dimentichiamo che fino a qualche anno fa si palesava l’ipotesi della dismissione della linea ferroviaria Ferrara Codigoro, ma la comunità codigorese si fece sentire e noi fattici carico della loro richiesta, stiamo ottenendo quello che sta succedendo. Tuttavia il rilancio sarà completo quando avremo anche le corse la domenica e non dimentichiamo - conclude Adami - che i benefici si riverbereranno su tutti i territori del Delta, con meno inquinamento ed anche una maggiore puntualità dei treni grazie all’elettrificazione della linea".

Claudio Castagnoli