Elevazione, musica e spiritualità Un successo l’evento in cattedrale

Ha avuto un ottimo riscontro l’appuntamento musicale del giorno di Santo Stefano, da qualche anno ormai consueto, organizzato dalla parrocchia di San Cassiano in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e la Civica Scuola di Musica di Comacchio. Patrocinato dall’amministrazione comunale, l’elevazione musicale ‘Et incarnatus est’ ha ospitato in cattedrale un numeroso pubblico di cittadini e turisti, tra i primi anche gli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti, che hanno apprezzato il connubio musica e spiritualità con cui gli organizzatori hanno voluto dar risalto al tema vero e profondo del Natale, ossia l’Incarnazione stessa di Dio che si fa uomo per amore.

Un significato che spesso passa in secondo piano nella festa del Natale, ma che le meditazioni di don Fabio Dalboni, unite ai brani musicali eseguiti da giovani e talentuosi musicisti, hanno ben richiamato. L’occasione del concerto è stata colta anche per comunicare alla cittadinanza che l’organo settecentesco, importante patrimonio storico-culturale della cattedrale e della collettività comacchiese, necessita di un urgente e radicale intervento di restauro, fondamentale per restituire le sonorità classiche alla liturgia: la parrocchia sta facendo i passi necessari e presto darà inizio a una raccolta fondi per il consistente intervento economico. Profonda gratitudine è stata espressa dal parroco don Guido Catozzi, da tutti i sacerdoti della concattedrale e dall’organista Giuseppe Guidi al maestro Wladimir Matesic, professore della cattedra d’organo al conservatorio Frescobaldi, per la preziosa e importante collaborazione e tutti i giovani musicisti del conservatorio e della Civica Scuola di Musica di Comacchio per la generosa disponibilità e passione dimostrate: in particolare ai soprani, Federica De Marco, Anna Rigotti, Naoko Tanigaki; contralto, Jone Babelyte; viola, Giada Dondi; violoncello, Marco Guidi; violino, Giulia Aurora Forlani; organo, Anna Govoni.

c.c.