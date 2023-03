Elevazione musicale del Conservatorio alla Concattedrale

Domenica alle 21 alla Concattedrale di Comacchio si terrà l’Elevazione musicale per il tempo di passione, organizzata in sinergia dalla parrocchia comacchiese e dal Conservatorio ‘G. Frescobaldi’ di Ferrara, dal titolo ‘Consummatus est!’. Il repertorio proposto esordirà con un antico inno della tradizione boema hussita, cui faranno seguito la monumentale elaborazione organistica bachiana. A chiudere l’Elevazione sarà la struggente Aria per contralto. Gli esecutori saranno docenti e allievi del Conservatorio ‘Frescobaldi’: i soprani Miho Kamiya e Naoko Tanigaki, il contralto Jone Babelyte, Perikli Pite alla Viola da Gamba, Anna Cortin al cembalo e Wladimir Matesic all’organo.