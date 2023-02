"Elezioni 2024, andremo con un nostro candidato"

di Federico Di Bisceglie

Cambio al vertice in Italia Viva. Il nuovo coordinatore è cresciuto a politica e codici di procedura. Federico Orlandini, avvocato ferrarese, è il nuovo volto del Terzo Polo. All’attività politica non è nuovo, ma prima di arrivare al coordinamento dei renziani "attaccavo solo manifesti".

Orlandini, partiamo subito dal definire l’area politica nella quale vi collocate.

"Siamo una forza liberale, non a caso ci chiamiamo Terzo Polo. A livello nazionale, così come in città ci identifichiamo come forza autonoma. Alternativi al Pd e alla Giunta che governa Ferrara in questo momento, ma senza preclusioni verso nessuno. A noi piace affrontare i temi in profondità e nel merito. Le battaglie ideologiche non ci appartengono".

Che valutazione esprimete sul progetto Feris, che è tra i più divisivi attualmente?

"Pensiamo che vada fatta una valutazione approfondita e nel merito dell’intero progetto valutandone le ricadute sul territorio. Non mi sentirei di dire che vada buttato via del tutto, specie a fronte del fatto che un soggetto privato ha scelto di investire sul nostro territorio. Ci sono aspetti che senz’altro possono essere migliorati e, per questo, occorre un confronto approfondito".

E’ ancora presto, ma in ottica di elezioni 2024 avete già in mente qualche candidatura? Sosterrete il centrosinistra?

"Proporremo un candidato di alto profilo che sia alternativo anche a quello del Pd. Un candidato di rottura ed espressione di quel mondo liberale che vogliamo rappresentare a tutti i livelli".

Che valutazione esprime dell’operato della giunta ferrarese?

"Mi pare che Ferrara sia rimasta nel suo torpore, specie dal punto di vista economico. A nostro parere occorrerebbe una visione che proiettasse la nostra città in una dimensione diversa. Occorre una seria operazione di rilancio".

A proposito di economia, una delle più importanti imprese del territorio è il Petrolchimico sul cui futuro si allungano non poche incognite. Voi che idee avete sul Polo?

"Vanno salvaguardate le relazioni con tutte le aziende presenti affinché sia assicurata la continuità e lo sviluppo delle attività, in particolare la permanenza a Ferrara del Centro Natta, nonché favorire gli investimenti di innovazione e sviluppo. Vanno coinvolte e sentite le aziende sui loro piani di sviluppo. Vanno sostenute le proposte di innovazione che indicano in Ferrara la sede per la realizzazione di nuovi processi di riciclaggio delle plastiche usate individuando come possibile il loro reimpiego adottando processi di riciclo sia meccanico sia molecolare. Questo sia utilizzando studi di Versalis e LiondellBasel sia favorendo la nascita di un nuovo soggetto industriale. Ruolo fondamentale dovrà assumere l’Università".