Elezioni Comunali Copparo: Nasce Lista Civica Fedozzi, "Cittadini al Centro"

Con la pubblicazione sui social, è stata ufficializzata la nascita della Lista Civica Per Copparo Fedozzi Sindaco. "Abbiamo deciso di iniziare dal nome del candidato, dal simbolo e dal programma principalmente per fare chiarezza, per dare un volto, un riferimento a chi andrà a votare e per chi tornerà a votare – spiega nel video il candidato alle amministrative 2024 per il Comune di Copparo, Luca Fedozzi (nella foto)–. Sappiamo sempre il perché andiamo a votare, spesso non sappiamo per chi votiamo. Il nostro simbolo raffigura il frontone del palazzo comunale nel quale è incastonato l’orologio, con sopra le due campane e, ai lati, i due delfini, simboli si saggezza e di prudenza".

Inoltre, Fedozzi racconta come si è rafforzata la sua intenzione di proporsi alle elezioni amministrative 2024, che aveva manifestato lo scorso maggio: "Negli ultimi due mesi sono stato avvicinato da molte persone, anche da rappresentanti della politica locale. Dagli incontri è emerso sempre e costantemente che a Copparo non si è mai instaurato, negli ultimi quattro anni, un legame, ma sarebbe meglio dire un vero feeling, tra copparesi e amministrazione. Nonostante il massiccio e professionalmente elevatissimo utilizzo della comunicazione e dei social è rimasto, e forse è aumentato il vuoto rappresentato dalla mancanza di ‘copparesità’ che in un Comune di queste dimensioni serve. Con la Civica Per Copparo Fedozzi Sindaco c’è l’opportunità per i copparesi instaurare con i propri amministratori una rinnovata sintonia, senza ripercorrere strade del recente passato che non hanno convinto". Nel video presente sulla pagina Facebook (sulla quale è riportata anche una biografia del candidato) sono anche enunciate le principali linee di programma. Il prossimo video, poi, sarà incentrato sulle frazioni e il forese in generale.

Valerio Franzoni