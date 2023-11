Elezioni comunali,. Neri si candida a Masi

E’ Samuele Neri il candidato sindaco della lista civica di ispirazione di centrodestra che cercherà di conquistare Masi Torello dopo due legislature guidate da Riccardo Bizzarri. Addio al nome precedente, "Ma.Sì", un gioco di parole con significato polivalente, nel giugno prossimo chiederà il consenso per "Insieme per il futuro". Samuele Neri ha 49 anni, avvocato penalista nel foro di Ferrara, simpatie politiche di destra, è originario di Masi San Giacomo, il padre Maurizio è stato il fondatore del circolo di Alleanza Nazionale di Masi, poi deceduto nel rogo del poligono di Portomaggiore assieme ad altre due persone, una tragedia che ha segnato la collettività masese e portuense.

La presentazione è avvenuta ieri mattina nella sala polivalente della biblioteca comunale, alla presenza del candidato sindaco uscente Valentina Coppola e dei consiglieri comunali Mattia Chiccoli e Mauro Rizzati. "Mi appresto ad affrontare la mia quinta campagna elettorale – ha detto quest’ultimo – Nei dieci anni targati Bizzarri è mancato il dialogo, siamo stati tenuti all’oscuro, tant’è vero che a un certo punto ho smesso di presentare interrogazioni e interpellanze dal momento che mi veniva tolta la parola in consiglio comunale". Tra i temi che saranno inseriti nel programma elettorale, in cima c’è la carenza di opere pubbliche rilevante, maggiore attenzione al volontariato, specie sportivo. "La gestione di Clara è da rivedere. Ci ha obbligato a versare il deposito cauzionale – ha evidenziato Rizzati – che invece si è rivelato non temporaneo ma una vera e propria tassa. Clara andrebbe monitorata con maggiore attenzione partecipando alle riunioni". Samuele Neri è al debutto nel mondo della politica. "Ho accettato la proposta con entusiasmo – ha sottolineato il candidato sindaco – nel solco dell’esperienza politica di mio padre. Concorro per vincere: sarà una lista civica con la partecipazione di tanti giovani e donne, professionisti, imprenditori ma le porte sono aperte per tutti coloro che vorranno farsi avanti".

Franco Vanini