Elezioni del primo cittadino dei ragazzi. Il nuovo sindaco è Vittorio Chen Ze Yu

Nella giornata di venerdì scorso nella sala consigliare di Jolanda di Savoia, alla presenza del sindaco Elisa Trombin, del dirigente scolastico Giacomo Bompadre e della professoressa Paola Pusinanti, si sono tenute le elezioni per il sindaco dei ragazzi per l’anno scolastico 2024-2025. Due candidati della 3° media hanno illustrato il loro programma, tutti e due con buone proposte. Alla fine, ad essere scelto come primo cittadino dei giovani è stato Vittorio Chen Ze Yu, eletto con sette voti, mentre due sono stati attribuiti al candidato Dario Cirelli. La prima cittadina di Jolanda di Savoia si è complimentata con il neo sindaco dei ragazzi.