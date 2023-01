Elezioni e lobby La democrazia è a rischio

Adriano

Facchini *

Lobby: un argomento sempre più citato dai media e la cui risonanza cresce in parallelo all’aumento delle disuguaglianze. Un termine inglese che significa “anticamera”. In America, l’azione del lobbismo non solo è legale ma è interpretata dai tribunali come un’applicazione della libertà di parola. Nel 1971 negli USA esistevano ufficialmente 175 lobby il cui numero è aumentato, nel 2009, fino a 13.700, con un budget di spesa di 3,5 miliardi di dollari! Esistono molti casi di lobbismo positivo, per esempio i gruppi di difesa dell’ambiente, dell’istruzione e della sanità. D’altra parte sussistono lobby dai propositi meno buoni, come quelle del petrolio o della farmaceutica, della difesa, dell’agricoltura e della politica. Il finanziamento delle campagne elettorali è la vera fonte della corruzione dell’ideale democratico.

Molti politici, quando hanno terminato il loro mandato, diventano lobbisti, magari accaparrandosi un compenso ancora superiore. Alcuni lobbisti versano tangenti in cambio di leggi favorevoli a sé e ai loro clienti: ecco una forma di corruzione. Ci sono classifiche che elencano in modo decrescente i paesi più corrotti e quelli meno corrotti. Fra i primi troviamo: Somalia, Corea del Nord, Afganistan, Sudan e Birmania. Fra i secondi: Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Svezia e Singapore. Viene spontaneo pensare a quale relazione ci sia fra democrazia e capitalismo: quando una grande fetta della ricchezza di un paese è concentrata nelle mani di pochi, il concetto democratico perde la sua validità. Oggi nel mondo le cento persone più facoltose detengono una ricchezza superiore ai quattro miliardi di persone più povere.

Governo e sindacati dovrebbero attivarsi per limitare queste esagerate concentrazioni di ricchezza che influenzano le elezioni e condizionano l’approvazione delle leggi. Il problema fu sollevato nell’antica Grecia del V secolo a. C. e più tardi a Firenze da Machiavelli. Forse la legge sul finanziamento pubblico dei partiti allora non era poi così male!

* agronomo e studioso

di scenari futuri