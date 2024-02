Elezioni Europee,. Mattarelli candidato

Alle prossime elezioni europee, in qualità di presidente del Comitato Verso Italexit insieme a Mia Gandini anche Marco Mattarelli sarà candidato nella seconda circoscrizione nord orientale che comprende le regioni Emilia-Romagna-Friuli Venezia Giulia -trentino Alto Adige-Veneto. "Abbiamo dibattuto a lungo sull’opportunità di partecipare alle prossime elezioni europee – dice Mattarelli - perché entrare nel Parlamento Europeo se per noi la salvezza è uscirne? La risposta è che non possiamo cambiare le regole dal di fuori e da soli". E spiega quali sono i suoi impegni principali. "Il primo è il recupero della sovranità nazionale in ambito economico, monetario, politico – illustra – con la sovranità monetaria ci sarà emissione di moneta credito. Un altro impegno è l’uscita dell’Italia dalla UE e l’abbandono dell’euro contestualmente alla dichiarazione di neutralità internazionale".