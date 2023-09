Elezioni, Fd’I appoggerà Azzalli: "La persona giusta per cambiare"

L’appello di Gabriella Azzalli alla mobilitazione per sconfiggere il centrosinistra non è caduto nel vuoto. Il primo sì arriva da Fratelli d’Italia. "Abbiamo accolto positivamente l’invito posto da Gabriella Azzalli relativamente alla propria candidatura a sindaco – afferma Nicola Fanini, responsabile argentano del partito di Giorgia Meloni –. Come Circolo argentano di Fratelli d’Italia ci siamo confrontati, dopo aver appreso l’intenzione della capogruppo di Argenta Rinnovamento di proporre il proprio nome come candidato per le prossime elezioni comunali e abbiamo deciso, con convinzione, che Fratelli d’Italia sarà al suo fianco, appoggiandola lealmente. Azzalli, quindi, sarà il nostro candidato sindaco. Siamo convinti – prosegue – che sia il volto giusto e la scelta migliore che, come centrodestra, si possa fare e proprio per questo auspichiamo, da parte delle altre forze politiche, una convergenza su questo nome".

La riflessione attuata come Fratelli d’Italia "si è incentrata principalmente sull’unità della coalizione e sui temi che Azzalli ha evidenziato in maniera principale nella sua conferenza stampa. Siamo giunti quindi alla conclusione che, pur avendo i numeri e le percentuali per poter proporre un nostro candidato di partito, convergere su un civico come Gabriella sia la scelta migliore. E questo non solo perché Azzalli rappresenta la concreta possibilità di unire la coalizione, ma anche perché, con la sua esperienza e le sue capacità, risulta essere una garanzia di competenza e conoscenza della macchina amministrativa e delle politiche di cui Argenta ha bisogno, ponendo il bene del nostro territorio sempre al primo posto a garanzia di un buon governo".

E ancora: "Su temi e posizioni abbiamo trovato una visione comune circa la necessità di affrontare in maniera netta le questioni dell’ospedale e di Soelia, ma non solo, con un occhio alle frazioni, al commercio, allo sport e all’ambiente, continuando in questo frangente a schierarsi contro l’impianto fanghi, tematica che, come Fratelli d’Italia, riteniamo fondamentale, contro una sinistra che continua a fare lo scaricabarile. L’appello è quello di far convergere tutte le forze politiche democratiche e che ripudiano la violenza in ogni sua forma: non abbiamo bisogno di estremisti, bensì di persone e idee capaci di migliorare Argenta, e in questo senso il centrodestra unito è l’unica alternativa valida e concreta". Anche Fanini rivolge un appello a tutti coloro che vorrebbero cambiare guida del Comune: "Argenta e il suo territorio chiedono un cambio di passo".

Franco Vanini