"Elezioni, Fusco mai contattata"

In relazione all’articolo sulla presentazione di una lista di destra denominata ’Alba Nuova’ in vista delle prossime elezioni comunali ad Argenta, si precisa che erroneamente è stata citata la vice questore di Ferrara Luciana Fusco, che. a differenza di quanto riportato nell’articolo, non è mai stata contattata dagli esponenti della lista di destra. La vice questore di Ferrara Luciana Fusco non è fra l’altro interessata a ricoprire alcun ruolo politico. Ci scusiamo con i lettori e con la diretta interessata. Per quanto riguarda, invece, la lista Alba Nuova, il candidato sindaco verrà presentato nelle prossime settimane in un incontro pubblico dove gli esponenti proporranno anche un programma articolato in più punti per il governo del territorio argentano.