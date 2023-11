Elezioni, gli sfidanti. Calafà e Ansemo, primo faccia a faccia: "Non si ceda al declino"

Uniti nelle differenze. "Figuriamoci se ci polarizziamo io e Fabio". "La cosa che mi dà fastidio è finire sul giornale col mio faccione accanto al volto della professoressa Calafà, che è molto più bello del mio". Fair play. I due aspiranti candidati del centrosinistra Fabio Anselmo e Laura Calafà si presentano al cospetto di un’assemblea del Pd che scalpita. Vuole sapere. I due profili sono molto diversi tra loro e lo si capisce dalle premesse. Lei dice che "non è conosciuta per scelta", lui sostiene di essere un "avvocato mediatico". Giocano entrambi in campo neutro perché, come ha ribadito il segretario comunale Pd Alessandro Talmelli, "noi lavoriamo per l’unità". Una cosa li accomuna: la volontà di discontinuità rispetto all’attuale amministrazione. Calafà spiega di non essersi candidata per sua diretta volontà ma "di non essersi sottratta". Anselmo si spinge oltre. "In studio era una processione. Ma io non ci pensavo neanche, poi ho deciso di mettermi a disposizione per unire. A quel punto ho assistito alle liturgie mediatiche che non mi sono piaciute". Qui immaginiamo qualche deglutizione amara tra il pubblico (fatto non solo di militanti dem). "A me non interessa essere candidato – scandisce l’avvocato –. Ma vorrei vivere in una città diversa da quella in cui viviamo, nella quale il vicesindaco viene scortato in tribunale dalla Digos, che organizza concerti itineranti in pieno lockdown e nella quale i soldi della società municipalizzata che si occupa di pompe funebri elargisce mezzo milione di euro per sostenere le feste. Siamo governati dai fascisti, svegliaaa".

Calafà sguaina l’arma dell’orgoglio. Perché, dice, "non possiamo rassegnarci al declino" e il modello che immagina per la città è quello delle "realtà europee". E la politica in questo contesto deve avere "un respiro alto: non sono disposta ad accettare l’omologazione verso il basso dell’antipolitica". Dunque politica i cui ingredienti devono essere "competenza e passione", con l’obiettivo di "scardinare gli equilibri e il sistema che abbiamo ereditato", orientando l’azione amministrativa verso la costruzione di una realtà "riformista e inclusiva". In tema di discontinuità è centrale la "questione di genere" per "uscire dai recinti del passato". "Rispetto e apprezzo il lavoro del tavolo per l’alternativa – chiosa la docente universitaria – ma occorre valorizzare i punti che ci uniscono, non quelli che ci dividono". Altro aspetto sul quale la convergenza con il competitor Anselmo è totale. Pardon, per dirla con le parole di Talmelli "qui non ci sono sfidanti, l’avversario si chiama Alan Fabbri". La cui amministrazione, secondo Anselmo, ha costruito "un sistema di potere, che va battuto". Quella per le amministrative del 2024 sarà "una battaglia epocale". Anzi, l’avvocato dice proprio che "noi siamo in guerra". Ripercorrendo la sua storia che è fatta di "sangue e fango, di morti e lotta per i diritti umani", Anselmo parla del caso Aldrovandi per arrivare a scolpire un concetto. "Non si può pensare di vincere questa guerra senza investire sulla comunicazione – dice –. Ma una comunicazione diversa da quella dell’amministrazione: noi abbiamo l’arma della sincerità". L’epilogo è una chiamata a "scendere in piazza contro il Cpr". L’applausometro ha segnato un exaequo. Ora, chi tenterà l’impresa?