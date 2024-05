Elezioni, Hassam Samid: "Io musulmano insieme al cattolico Botti. Abbiamo gli stessi valori"

Hassan Samid, presidente dell’associazione musulmani di Ferrara e candidato nella lista Ferrara Futura, come si è avvicinato alla politica e quale è stato il suo percorso?

"Per me è politica anche fare volontariato, religioso e in altri ambiti. Ho colto l’occasione di candidarmi con Daniele Botti, siamo vicini di casa e credo sia il candidato più giovane, in gamba e con dei valori in cui mi riconosco".

Come mai si è candidato con il cattolico Botti?

"Perché condividiamo dei valori, la famiglia, l’impegno contro le droghe, e a favore delle aziende. Secondo me un musulmano praticante ha molto da condividere con un cattolico praticante per quanto riguarda i valori, quindi credo che l’area di centro sia il punto in cui si incrociano le idee, e quelle di Ferrara Futura sono molto equilibrate". Cosa significherebbe l’elezione di un primo rappresentante della comunità musulmana al consiglio comunale?

"Credo che sarebbe un valore aggiunto per avere un consiglio comunale più rappresentativo, la comunità è numerosa ed è arrivato il momento che ci sia un portavoce. I musulmani che vivono in città sono ferraresi quanto gli altri, con specificità culturali e religiose, ma chi vive qui e ci vuole rimanere è in primo luogo ferrarese. Sono sempre stato contrario al consiglio delle comunità straniere, che partiva con un dare voce, ma finiva con una ‘ghettizzazione’, identificando queste persone sempre e solo come straniere". Quanto è numerosa la comunità musulmana di Ferrara e come è composta?

"Il primo centro di culto era già presente a fine anni novanta, ed è stato un primo fulcro, poi con gli arrivi dal Nordafrica è diventato una comunità consistente, composta da circa seimila persone, poi c’è chi è credente e praticante e chi no, ci sono molti bambini e ragazzi nelle scuole. Nel comune di Ferrara ci sono attualmente 4 luoghi di riferimento, religioso e culturale, che non sono pochi".

Cosa si potrebbe migliorare in città per le persone musulmane?

"Un tema che riguarda le comunità straniere è che ci sono scuole in cui la presenza straniera è esorbitante, 30 anni fa ero l’unico bambino straniero in tutta la mia scuola elementare, mentre qualche anno fa ho fatto una supplenza lì e c’era in una classe solo un bambino italiano. Qui si apre il famoso dibattito sul ridurre il numero di stranieri nelle classi".

Che fare, quindi?

"La mia idea è che fissare un tetto di alunni stranieri per classe, non per mettere i bastoni tra le ruote agli stranieri, ma in buona fede, guardando le effettive conoscenze della lingua italiana dei bambini, si possa fare, perché se ci sono molti bambini che non sanno l’italiano o si va avanti con il programma e si lasciano indietro loro, oppure si rallenta tutta la classe e ne risente la qualità dell’insegnamento, soprattutto alle elementari. La comunità musulmana poi dal lato religioso non ha mai avuto problemi di nessun tipo, né con le amministrazioni né con la cittadinanza, il clima è molto sereno".