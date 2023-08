Elezioni, i ’papabili’ a sinistra Il Pd chiede a Fabio Anselmo Tra gli outsider spunta Calafà

di Federico Di Bisceglie

Non c’è un nome, ce ne sono tanti. Manca, però, la decisione e la "convergenza" su uno dei ‘papabili’. Per il centrosinistra non c’è dubbio che la sfida per le amministrative della primavera prossima parta in salita. E il fattore tempo – ci permettiamo di ribadirlo – non è banale. Al momento, si sa solo che la preferenza di tanti esponenti dell’opposizione sarebbe per un candidato sindaco di estrazione civica. Si è fatto il nome dell’ex presidente di Legacoop Andrea Benini che, tuttavia, a quanto sappiamo, è in altre faccende affaccendato. Un altro profilo ‘sondato’ è stato quello di Cristiano Zagatti. Ex segretario generale della Cgil, attualmente impegnato in un incarico di prestigio a Roma – nel comparto sanitario – è piuttosto improbabile che accetti di sfidare il sindaco Alan Fabbri che, già da qualche mese, ha incassato l’appoggio incondizionato di Fratelli d’Italia e che starebbe lavorando a una civica "del sindaco".

Non poteva mancare, nella rosa dei nomi, così come fu peraltro nel 2019, l’ex parlamentare Alessandro Bratti. Tuttavia anche l’ex segretario generale di Ispra ha abbandonato la politica partitica da un pezzo, dedicandosi anima e corpo al nuovo incarico di segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po. A proposito di acqua, tra i profili sondati ci sarebbe anche quello di Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. C’è chi, dalle parti del Pd, vorrebbe giocare al femminile, puntando ad esempio sulla consigliera regionale ed ex presidente della Provincia, Marcella Zappaterra. In assoluto, comunque, il nome più ricorrente in termini di possibile sfidante di Fabbri è quello dell’avvocato Fabio Anselmo.

Alcune fonti danno Anselmo in pole in termini di gradimento, in particolare per il Pd. Anzi, pare che il partito gli abbia chiesto formalmente un suo impegno nell’agone politico. Il legale, da parte sua, avrebbe preso tempo. Per verificare la fondatezza del rumor, il Carlino ha provato a contattarlo ma al telefono non è mai stato raggiungibile. A proposito di candidate, la vera novità potrebbe essere un’outsider. Una docente universitaria, completamente fuori dai radar, con un curriculum di tutto rispetto ma fuori dalle ‘beghe’ politiche cittadine. Stiamo parlando di Laura Calafà. Professoressa ordinaria di diritto del Lavoro all’università di Verona, Calafà è nata e ha studiato a Ferrara. Si è laureata a Unife nel 1993 con una tesi dal titolo ‘Pari opportunità e azioni positive’. Ha studiato a Bruxelles e, tra le altre cose, si è dedicata al diritto comunitario e comparato sempre in tema di lavoro. Non solo. Nell’ottobre del 1998 ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense. E’ iscritta all’Albo degli avvocati di Ferrara, sezione speciale professori universitari.

Insomma, sembrerebbe che a sinistra sarà un derby in punta di diritto. In questo momento la concertazione al tavolo dell’opposizione è ancora in corso, o meglio riprenderà dopo la pausa estiva. All’ultima riunione al Barco, assicurano alcuni dei presenti, "si respirava un clima molto positivo e di unità". Ora resta da sciogliere il nodo del candidato. E non è poca cosa.