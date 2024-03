Elezioni, il centrodestra cala gli assi. A Riva c’è Robboni, Ricci a Ostellato

Dodici tredicesimi. No, non stiamo dando i numeri ma semplicemente riportando il ‘bilancio’ della riunione del tavolo del centrodestra. Ieri pomeriggio si è inanellato (quasi) tutto trovando una convergenza sostanzialmente ovunque. Abbiamo i nomi dei candidati sindaci. Francesco Robboni sarà la carta che tutto il centrodestra unito schiererà alle amministrative per Riva del Po. Stessa compagine, compatta, anche a Ostellato dove come candidato è stato designato Antonio Ricci. A Mesola, invece, sarà avviata una sorta di sperimentazione politica che potenzialmente ‘libera’ i partiti dai vincoli numerici ma antepone come criterio quello della competitività. Per lo meno questo è l’obiettivo dichiarato dal ‘gruppo dei nove’ che si sono ritrovati ieri pomeriggio.

Ebbene, la soluzione di compromesso – promossa in particolare dal sentore di Fd’I, Alberto Balboni in veste di mazziere e mediatore – si traduce in un ticket. La candidata sindaca sarà Lisa Duò, sostenuta in particolare da Forza Italia, una figura apprezzata dal tessuto produttivo locale. Al suo fianco, già designato come eventuale vicesindaco in caso di vittoria, c’è Alessandro Tancini. Scelto dai meloniani come uomo di esperienza amministrativa (è in consiglio comunale da cinque anni), proprio per supportare Duò. La realtà più critica per l’idillio del centrodestra è Lagosanto. Il sindaco uscente Cristian Bertarelli, in quota Carroccio, non vuole rinunciare al secondo mandato. Non solo.

Più o meno come è accaduto cinque anni fa, vorrebbe designare vice e giunta secondo criteri sostanzialmente slegati dalle percentuali elettorali. Una condizione evidentemente irricevibile per altri componenti coalizione, tanto più che rispetto al 2019 gli equilibri interni sono profondamente cambiati. Di qui, è arrivata la proposta avanzata sempre dal senatore di Fd’I. Bertarelli può fare il secondo mandato, solo se accetta di comporre la giunta – in caso di vittoria – secondo i risultati che le liste prenderanno alle Europee. Una condizione che, stando a quanto filtra, sarebbe stata accettata anche dal segretario regionale del Carroccio, Matteo Rancan. Sul punto pero, Bertarelli avrebbe chiesto un supplemento d’istruttoria. Ci deve pensare su.

Federico Di Bisceglie