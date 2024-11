"Elezioni, nel Portuense dati positivi. Ora pensiamo alle amministrative"

Alle regionali nella nostra provincia il centrodestra si è imposto nei comuni rivieraschi, nell’Alto Ferrarese e nel Portuense.

Un segnale incoraggiante nell’ottica delle elezioni comunali di Portomaggiore del 2026 nei partiti e liste civiche che si riconoscono nel centrodestra, tanto che in settimana è previsto un primo incontro al vertice per impostare il perimetro delle alleanze e verificare se è possibile ipotizzare la lotta politica comune.

Forza Italia ha cantato vittoria, ma anche il gruppo di opposizione Centro Destra Civico saluta con favore l’esito elettorale.

Ricordiamo che tre anni fa il centrosinistra elesse sindaco Dario Bernardi per poche centinaia di voti, avvantaggiandosi delle divisioni nel campo opposto, coi candidati Badolato e Cavedagna a dividersi voti fondamentali, anche se anche a sinistra ci furono altre due liste alternative.

Si profila una campagna elettorale davvero avvincente.

"C’è un dato molto incoraggiante per quanto riguarda il comune di Portomaggiore: la proposta civica di Elena Ugolini allargata e sostenuta dal centrodestra ha raccolto la maggioranza del voto portuense: 51,62 % per Elena Ugolini, 45,86 % per Michele De Pascale e il 2,52 % per altre liste – evidenziano Alex Baricordi e il capogruppo di Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna – Un bel risultato che ci vede protagonisti, che premia la politica come servizio e ci spinge a lavorare ancora di più sul territorio in vista delle prossime elezioni comunali del 2026".

E ancora: "Concluse le elezioni regionali, vogliamo augurare buon lavoro al neo eletto presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. E un grande grazie alla nostra amica Elena Ugolini, che si è battuta con coraggio per rappresentare una alternativa di governo per il nostro bellissimo territorio.

Una campagna elettorale piena di contenuti veri, programmi seri, tanto entusiasmo... e sempre col sorriso!

Preoccupa la bassa affluenza alle urne, sintomo di disaffezione delle persone dalla politica (e purtroppo hanno ragione...) e di poco senso del bene comune. È un dato da approfondire con serietà".

Franco Vanini