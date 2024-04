Elezioni, per il centrosinistra scende in campo Andrea Pambianchi

LAGOSANTO

‘Lagosanto che si muove’. È questo il nome della nuova lista civica che correrà alle prossime elezioni comunali a Lagosanto. A guidarla sarà l’aspirante primo cittadino Andrea Pambianchi. La presentazione ufficiale del nuovo gruppo è fissata per giovedì prossimo alle 18, nella sala consiliare del municipio, ma nell’invito all’appuntamento apparso sui social sono già espressi alcuni elementi cardine della lista che si presenta come "unitaria, democratica e progressista": "La compongono – si legge – persone che si sono messe a disposizione per ristabilire un clima di collaborazione tra tutte le forze democratiche e per fare emergere un progetto di innovazione e di creatività che manca da anni nel nostro Comune. Un nuovo ‘Rinascimento’ di idee e di prospettive che tolgano dalla passività la nostra comunità, con un programma che superi le piccole banalità di un’amministrazione comunale". Una realtà civica, dunque, che è stata capace di unire attorno a sé Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze afferenti al centrosinistra e che si pone come alternativa agli altri due candidati di area Centrodestra. Pambianchi, 51 anni, dipendente del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, aveva già partecipato alla corsa elettorale nel 2014 come candidato consigliere nella lista del Movimento 5 Stelle. E alle imminenti elezioni dell’8-9 giugno sarà supportato dalla lista ‘Lagosanto che si muove’, "La vera forza progressista che propone candidati nuovi – si legge ancora nell’invito -, dotati di quell’entusiasmo che manca a chi fa della politica solo un mezzo per fini personali e non un impegno etico e morale". Quindi con Pambianchi saranno tre i candidati, pronti a contendersi la guida del Comune: oltre a lui, il sindaco uscente Cristian Bertarelli e Gianluca Bonazza.

Valerio Franzoni