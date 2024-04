Elezioni, Perelli: "Pronta a proseguire l’opera"

TRESIGNANA

La lista civica Tresignana Prima di Tutto è pronta e già proiettata verso l’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno prossimi. A guidarla sarà l’avvocato Laura Perelli (foto), attuale sindaco di Tresignana, che annuncia ufficialmente la propria ricandidatura a prima cittadina per il secondo mandato. "Desideriamo proseguire il cammino intrapreso in questi cinque anni, con rinnovata energia ed entusiasmo – spiega Laura Perelli -. La nostra volontà è quella di continuare nell’opera di valorizzazione e di sviluppo del territorio di Tresignana: obiettivi che hanno sempre contraddistinto la nostra attività amministrativa. Tanto è stato fatto in questi anni, molto ancora c’è da fare, ma abbiamo posto solide basi per la realizzazione di importanti progettualità e dato il via a rilevanti e utili interventi che stanno progressivamente prendendo corpo. La volontà mia e della lista civica Tresignana Prima di Tutto, che mi sostiene, di correre per un secondo mandato non è mai stata in discussione: amiamo il nostro territorio, da sempre conosciamo le sue potenzialità e nostro compito sarà quello di continuare a farle emergere con impegno, dedizione, concretezza". La parola d’ordine, dunque, è continuità. "Se i cittadini ci accorderanno la loro fiducia, oltre al massimo impegno, posso promettere che non cambierà lo stile comunicativo, propositivo e dialogante che ci ha caratterizzato nel corso del mandato che sta volgendo al termine. Le polemiche non ci appartengono – puntualizza Perelli -. Mi si consentirà un piccolo appunto rispetto alla narrativa del gruppo avversario che contenderà la guida del Comune". Appunto contro i detrattori.

"Sino ad oggi hanno condotto una campagna elettorale improntata a gettare fango sull’attività della nostra amministrazione, a insinuare cattive gestioni ed arrivando addirittura ad accusarci di aver generato divisioni tra le località del nostro territorio. Niente di più falso. Abbiamo affrontato anni difficili, con una pandemia che ha profondamente scosso il nostro paese, ma nonostante questo abbiamo incentivato e visto crescere la sinergia tra le associazioni che collaborano tra loro nell’ambito delle manifestazioni che vengono organizzate sul nostro territorio. Abbiamo lavorato per migliorare e rendere sempre più efficienti i servizi per i cittadini, che hanno sempre trovato le nostre porte aperte, abbiamo proposto ed attuato numerosi interventi volti a garantire nuovi servizi alle famiglie e a chi sceglie di visitare e vivere il nostro territorio, basti pensare alle opere in corso sulle scuole, sugli impianti sportivi e agli interventi di riqualificazione, che stanno prendendo forma e concretezza. Nei prossimi giorni verrà presentata la lista, già completa e formata da persone pronte a proseguire la propria esperienza e volti nuovi che porteranno ulteriore entusiasmo ed energia".