Elezioni, pianeta centrodestra. Azzalli incassa il sì della Lega. Curtarello, ’nodo’ da sciogliere

Più dello scontro poté la mediazione. Verrebbe da dire così, nel caso della candidatura di Gabriella Azzalli ad Argenta. L’avvocato, che si presenta come civica in nome dell’alternativa all’attuale amministrazione guidata da Andrea Baldini (Pd), ha incassato da subito l’appoggio di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Il nodo da sciogliere, per la coalizione, era legato al sostegno del Carroccio. Ebbene, pare che questo sostegno – dopo mesi di tira e molla, reticenze e personalismi – sia arrivato. Proprio l’altro giorno, ci dice una fonte molto attendibile, si è infatti svolto un lungo incontro (online) tra il segretario regionale della Lega, Matteo Rancan, il deputato leghista Davide Bergamini e il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.

L’esito di questo accordo per il centrodestra è una prova di sintesi. Sembra infatti che Azzalli potrà beneficiare anche del contributo leghista. Nome, simbolo e lista. Che ne sarà, a questo punto, del refrattario Ottavio Curtarello, capogruppo leghista in Consiglio Comunale, che fino a oggi non solo non si è espresso su Azzalli ma ha anche in qualche misura fatto intendere di voler correre in autonomia? Sarà il fato a stabilirlo. Secondo le indiscrezioni si prospettano due tipi di possibili scenari. "Se Curtarello dovesse esprimersi in favore di questa scelta è presumibile che la frattura si ricomponga naturalmente. Se, al contrario, dovesse frapporsi, potrebbe mettere a repentaglio fortemente la sua permanenza all’interno della Lega".

Insomma non ci sono molte altre ipotesi possibili al momento. Tanto più che Azzalli ha già iniziato la sua corsa e il senior partner della coalizione – Fd’I – la sostiene, con anche Forza Italia, piuttosto convintamente. La posizione di Curtarello, poi, in questa fase è piuttosto delicata. Il due febbraio scorso, in occasione della prima riunione del tavolo del centrodestra, il segretario provinciale del Carroccio non si è presentato affidando a una nota – dal piglio polemico – le motivazioni della sua assenza. Tra queste, senz’altro la riluttanza al voler sostenere la candidatura di Azzalli ad Argenta, ma anche il suo sostegno pervicace alla ricandidatura di Cristian Bertarelli a Lagosanto.

Ecco, questo resta ancora un punto non chiarito al tavolo del centrodestra. Mentre su Argenta ormai il quadro degli schieramenti è abbastanza delineato, per Lagosanto la situazione è "di sostanziale stallo".

A questo punto, c’è da chiedersi seriamente fino a che punto Curtarello, per mantenere la sua posizione (quale?) è disposto a spingersi.

La posta in gioco, se non altro, è stata chiarita.