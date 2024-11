Elezioni regionali,. Alessandro Balboni incontra gli elettori

Il Candidato Consigliere alle Elezioni Regionali, del 17 e 18 novembre, per "Fratelli d’Italia" Alessandro Balboni, vice sindaco di Ferrara, assessore con deleghe all’Ambiente, Università, Progetti Europei, Processi Partecipativi, Tutela degli Animali sarà oggi, alle 18.30 al Bar Centrale a Vigarano Mainarda, in Piazza della Repubblica. Un incontro con i suoi elettori, per un dialogo diretto che si vuol fare incontro e confronto sui temi più importanti che riguardano i cittadini. Una voce in Regione che apre a punti di forza condivisi con chi sceglierà di votarlo. Alessandro Balboni, classe 1992, si è laureato in giurisprudenza all’università di Ferrara. Ha iniziato prestissimo l’impegno in politica iscrivendosi nel 2006 ad Azione Giovani e impegnandosi nell’attività di militanza.