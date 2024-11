Elezioni regionali,. Gaiani e Calvano incontrano i cittadini

"A passo sicuro" verso le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. E’ questo il filo conduttore degli incontri. Oggi sono previsti due appuntamenti a Bondeno, dove i candidati del Pd incontrano i cittadini. Un dialogo aperto verso le elezioni. Alle 18.30 Carlotta Gaiani (nella foto ieri a Copparo per Berco) e Paolo Calvano incontreranno i cittadini sul ‘listone’ di Viale Repubblica, per un momento di confronto e ascolto accompagnato da un aperitivo per tutti i presenti. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso la tensostruttura del ristorante Caffè del Ricordo. Alle 20.30 poi, alla Sala 2000 di Viale Matteotti, Paolo Calvano farà un bilancio di mandato relativo a tutti il gli investimenti della Regione Emilia- Romagna a Bondeno in questi ultimi cinque anni. Parlerà di quasi 19 milioni di euro a cui si aggiungono i 4,86 milioni di euro stanziati per la circonvallazione Belfiore. Fino al termine, poi, sarà lasciato spazio al pubblico per domande e considerazioni. Polo Calvano è stato assessore al bilancio nella giunta Bonaccini, Carlotta Gaiani è assessore nel comune di Cento.