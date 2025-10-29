"Elezioni, Saletti esemplare. Sono con lui"

"Totale e incondizionato sostegno al sindaco Simone Saletti e alla coalizione di centrodestra, e civica, che da sempre lavora con lui. E con noi". Non ha dubbi Alan Fabbri, sindaco di Ferrara e ancora prima, per due mandati, sindaco di Bondeno. Si affaccia sulla campagna elettorale con le idee chiare. Non c’è ancora la data delle urne, ma si voterà a primavera. Questa volta non ci sarà più il ballottaggio (Bondeno è sotto i 15mila abitanti).

Fabbri, cosa pensa dell’attuale sindaco Simone Saletti? "Ha gestito molto bene tanti temi importanti, portati avanti dalla coalizione di centrodestra negli anni. È riuscito a completare la ricostruzione dopo il terremoto. Oggi ci sono 155 telecamere per la sicurezza e il controllo del territorio. Ha gestito momenti di difficoltà come quelli del Covid. Ha creato nuovi progetti e consolidato un percorso che avevamo tracciato e che ha completato, aggiungendo una programmazione sempre reale, concreta. Abbiamo fatto due nuovi ponti, quello di Borgo Scala e il nuovo ponte Rana. Basti pensare poi alla nuova circonvallazione, finanziata dalla Regione con il contributo e un lavoro immenso da parte del Comune. È stato esemplare".

Cosa porterà di nuovo la ricandidatura di Simone Saletti? "Abbiamo fatto un lavoro importante che va consolidato. È un territorio che sta crescendo. Ovviamente tutto è migliorabile. Abbiamo tante persone nuove che si stanno avvicinando". Cambiamenti nella prossima giunta? "Gli assessori sono tutti bravissimi, ma credo che qualche cambiamento vada fatto. Sia per il consiglio che per gli assessori". Il centro sinistra sta parlando di Michele Marchetti, ex comandante dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, come candidato sindaco. "Marchetti ha sempre operato per il territorio. Mi sembra strano che si faccia appoggiare dal Pd che non lo rappresenta. Ha sempre collaborato con tutti noi. Spero per lui e per la sua coerenza che siano solo voci di corridoio".

Cosa pensa dell’opposizione a Bondeno? "Ho visto ragazzi seri come Tommaso Corradi, che rispetto, e Marcello Parmeggiani. Fanno opposizione costruttiva e credo siano stati uno sprone importante per l’amministrazione".

Cosa altro sottolinea di quanto fatto in questi anni? "Penso alla Casa della Salute e tutti i servizi che in questi anni, in un dialogo con l’Ausl, è riuscito a potenziare e che ci saranno dopo i lavori del Borselli. Al Cau che non c’era ed è fondamentale. Ha prestato molta attenzione ai servizi sociali per i più fragili. Abbiamo realtà come la Casa della Musica e Spazio 29, che gli altri comuni ci invidiano".

E le frazioni? "C’è stato un grande impegno. Basti pensare al rifacimento degli asfalti, alle piste ciclabili, all’attenzione per i negozi di vicinato. Per fare solo un esempio, a Pilastri Saletti è riuscito a salvare il negozio di alimentari, a Stellata l’edicola. Non era affatto scontato".

A proposito di imprese? "Dal piccolo artigiano alle industrie, al commercio e all’agricoltura Saletti ha dimostrato una grande attenzione al mondo dell’imprenditoria".

La ricetta per la prossima campagna elettorale? "Continuare così lavorando fino alla fine. E come sempre stando in mezzo alle persone".