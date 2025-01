"Elezioni, strade alternative per evitare gli errori del passato"

Un po’ una presa d’atto dello stato del partito – forte della vittoria alle Regionali – un po’ il tentativo di guardare oltre. E, in particolare, alle amministrative in diversi comuni sul territorio. Nicola Minarelli, nella sua relazione alla direzione provinciale del Partito Democratico, non lesina l’autocritica per il deludente risultato alle comunali ferraresi, ma d’altra parte prova a costruire una direttrice metodologica che, dalla sua prospettiva, passa da tre punti nevralgici.

"Evitare di ripetere gli errori commessi e individuare strade alternative per il futuro – si legge nella relazione – costruzione di un progetto di rilancio e sviluppo per questa provincia che ci faccia essere e tornare interlocutori politici e amministrativi credibili" dunque "in grado di soddisfare e proporre politiche per la risoluzione dei problemi concreti delle persone". Da ultimo, Minarelli sostiene la necessità di un "rinnovato dialogo nostro interno che ci consenta di superare le contrapposizioni che minano i risultati oltre che il nostro vivere quotidiano la comunità del Pd". Su questo aspetto – che in effetti da tempo caratterizza l’attività politica dem, apparentemente coesa, ma nei fatti lacerata per lo meno in due fazioni – il segretario provinciale indugia. Secondo lui è giunto il momento di "superare la stagione dei blocchi contrapposti". Nel dialogo "serve trasparenza". "Non dobbiamo farlo con i finti unanimismi pubblici e le pugnalate nei corridoi. Bisogna invece rispettare le diverse sensibilità all’interno del partito".

D’altra parte, al netto delle questioni più strettamente politiche, restano da sciogliere alcuni nodi legati all’organizzazione del partito. Partendo dal presupposto che "la situazione debitoria ereditata è molto pesante". In seno alla segreteria provinciale, rilancia il segretario, "è necessario rimetterci mano, iniziando con la sostituzione di chi ha rassegnato in questi mesi le dimissioni e redistribuendo le deleghe affinché siano il più attinenti e stringenti possibili ai gruppi di lavoro costituiti e in generale all’attività politica". Insomma, in questo anno "non elettorale, abbiamo la necessità di dedicarci ad un’azione di irrobustimento dell’organizzazione di questo partito".

Non elude, tra gli altri, il tema dell’esclusione di un rappresentante ferrarese nella giunta di viale Aldo Modo, presieduta da Michele De Pascale. "La rappresentanza di Ferrara – si legge nella relazione di Minarelli – dovrà essere dell’intera giunta e dovrà stare negli atti concreti, nelle politiche e nelle scelte che l’amministrazione regionale andrà a compiere. Dopo il voto, mi sono posto il tema non della rivendicazione ma della sottolineatura dell’importanza di Ferrara e del ruolo che può e deve svolgere". "Credo che i mesi che ci attendono – è la conclusione – ci diranno se le scelte fatte dal presidente de Pascale troveranno spazio nelle politiche dell’intera giunta: dobbiamo essere fiduciosi e al contempo vigili affinché le promesse trovino riscontri nei fatti".